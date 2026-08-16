قیمت امروز ROBA

قیمت لحظه‌ ای ROBA (ROBA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBA به USD برابر با $ 0 برای هر ROBA می‌ باشد.

توکن ROBA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 389,418 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ROBA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01003687 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBA طی یک ساعت گذشته به میزان +1.82% و در هفت روز اخیر به میزان -25.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.82K رسیده است.

اطلاعات بازار ROBA (ROBA)

ارزش بازار $ 389.42K$ 389.42K $ 389.42K حجم (24 ساعته) $ 2.82K$ 2.82K $ 2.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 389.42K$ 389.42K $ 389.42K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ROBA برابر است با $ 389.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.82K. عرضه در گردش ROBA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 389.42K است.