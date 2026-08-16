قیمت امروز Vader

قیمت لحظه‌ ای Vader (VADER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VADER به USD برابر با $ 0 برای هر VADER می‌ باشد.

توکن Vader در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 897,514 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.74M VADER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VADER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.158292 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VADER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -6.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Vader (VADER)

ارزش بازار $ 897.51K$ 897.51K $ 897.51K حجم (24 ساعته) $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 897.51K$ 897.51K $ 897.51K سرمایه در گردش 996.74M 996.74M 996.74M عرضه کل 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307

ارزش بازار فعلی Vader برابر است با $ 897.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.80K. عرضه در گردش VADER برابر است با 996.74M، و عرضه کل آن 996739513.1977307 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 897.51K است.