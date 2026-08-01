قیمت امروز Baby Asteroid

قیمت لحظه‌ ای Baby Asteroid (BABYASTEROID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYASTEROID به USD برابر با $ 0 برای هر BABYASTEROID می‌ باشد.

توکن Baby Asteroid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 984,409 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.00T BABYASTEROID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYASTEROID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYASTEROID طی یک ساعت گذشته به میزان -3.32% و در هفت روز اخیر به میزان -0.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Asteroid (BABYASTEROID)

ارزش بازار $ 984.41K$ 984.41K $ 984.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 984.41K$ 984.41K $ 984.41K سرمایه در گردش 420.00T 420.00T 420.00T عرضه کل 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Baby Asteroid برابر است با $ 984.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYASTEROID برابر است با 420.00T، و عرضه کل آن 420000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 984.41K است.