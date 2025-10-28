Alliewai by VirtualsAWAI چیست

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

پیش‌ بینی قیمت Alliewai by Virtuals (USD)

ارزش Alliewai by Virtuals (AWAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alliewai by Virtuals (AWAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alliewai by Virtuals را بررسی کنید.

AWAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Alliewai by Virtuals (AWAI)

درک، توکنومیکس Alliewai by Virtuals (AWAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AWAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Alliewai by Virtuals (AWAI) امروز Alliewai by Virtuals (AWAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AWAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AWAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AWAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Alliewai by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار AWAI برابر است با $ 246.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AWAI چقدر است؟ عرضه در گردش AWAI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AWAI چقدر بوده است؟ AWAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00199519 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AWAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AWAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AWAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AWAI برابر است با -- USD . آیا AWAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AWAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AWAI مراجعه کنید.

