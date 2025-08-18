Mis on WONG (WONG)

WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.

Kui palju on WONG (WONG) tänapäeval väärt? Reaalajas WONG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on WONG turukapitalisatsioon? WONG turukapitalisatsioon on $ 336.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WONG ringlev varu? WONG ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WONG (ATH) hind? WONG saavutab ATH hinna summas 0.00911235 USD . Mis oli kõigi aegade WONG madalaim (ATL) hind? WONG nägi ATL hinda summas 0 USD .

