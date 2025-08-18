Mis on Tigra (TIGRA)

Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family.

Üksuse Tigra (TIGRA) allikas Ametlik veebisait

Tigra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tigra (TIGRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tigra (TIGRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tigra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tigra hinna ennustust kohe!

TIGRA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Tigra (TIGRA) tokenoomika

Tigra (TIGRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIGRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tigra (TIGRA) kohta Kui palju on Tigra (TIGRA) tänapäeval väärt? Reaalajas TIGRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TIGRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TIGRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tigra turukapitalisatsioon? TIGRA turukapitalisatsioon on $ 159.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TIGRA ringlev varu? TIGRA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIGRA (ATH) hind? TIGRA saavutab ATH hinna summas 0.00258221 USD . Mis oli kõigi aegade TIGRA madalaim (ATL) hind? TIGRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TIGRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TIGRA kauplemismaht on -- USD . Kas TIGRA sel aastal kõrgemale ka suundub? TIGRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIGRA hinna ennustust

