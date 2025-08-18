Mis on KIRA (KIRA)

Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KIRA (KIRA) allikas Ametlik veebisait

KIRA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KIRA (KIRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KIRA (KIRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KIRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KIRA hinna ennustust kohe!

KIRA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KIRA (KIRA) tokenoomika

KIRA (KIRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KIRA (KIRA) kohta Kui palju on KIRA (KIRA) tänapäeval väärt? Reaalajas KIRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KIRA turukapitalisatsioon? KIRA turukapitalisatsioon on $ 69.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIRA ringlev varu? KIRA ringlev varu on 999.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIRA (ATH) hind? KIRA saavutab ATH hinna summas 0.02057985 USD . Mis oli kõigi aegade KIRA madalaim (ATL) hind? KIRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KIRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIRA kauplemismaht on -- USD . Kas KIRA sel aastal kõrgemale ka suundub? KIRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIRA hinna ennustust

KIRA (KIRA) Olulised valdkonna uudised