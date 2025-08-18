Mis on Hara (HART)

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

Üksuse Hara (HART) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hara (HART) kohta Kui palju on Hara (HART) tänapäeval väärt? Reaalajas HART hind USD on 0.00197739 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HART/USD hind? $ 0.00197739 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HART/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hara turukapitalisatsioon? HART turukapitalisatsioon on $ 2.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HART ringlev varu? HART ringlev varu on 1.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HART (ATH) hind? HART saavutab ATH hinna summas 0.03292409 USD . Mis oli kõigi aegade HART madalaim (ATL) hind? HART nägi ATL hinda summas 0.0000176 USD . Milline on HART kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HART kauplemismaht on -- USD . Kas HART sel aastal kõrgemale ka suundub? HART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HART hinna ennustust

