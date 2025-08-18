Rohkem infot FREN

Frencoin logo

Frencoin hind (FREN)

Loendis mitteolevad

1 FREN/USD reaalajas hind:

$0.01797767
$0.01797767$0.01797767
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Frencoin (FREN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:16 (UTC+8)

Frencoin (FREN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01793913
$ 0.01793913$ 0.01793913
24 h madal
$ 0.0194218
$ 0.0194218$ 0.0194218
24 h kõrge

$ 0.01793913
$ 0.01793913$ 0.01793913

$ 0.0194218
$ 0.0194218$ 0.0194218

$ 0.02027485
$ 0.02027485$ 0.02027485

$ 0.00869196
$ 0.00869196$ 0.00869196

+0.17%

-4.99%

+1.13%

+1.13%

Frencoin (FREN) reaalajas hind on $0.01803722. Viimase 24 tunni jooksul FREN kaubeldud madalaim $ 0.01793913 ja kõrgeim $ 0.0194218 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02027485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00869196.

Lüliajalise tootluse osas on FREN muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -4.99% 24 tunni vältel +1.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frencoin (FREN) – turuteave

$ 578.46K
$ 578.46K$ 578.46K

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

32.18M
32.18M 32.18M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Frencoin praegune turukapitalisatsioon on $ 578.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FREN ringlev varu on 32.18M, mille koguvaru on 88888888.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.60M.

Frencoin (FREN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ -0.00094790566945483.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ +0.0075216578.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ +0.0091970630.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ +0.002579199968294444.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00094790566945483-4.99%
30 päeva$ +0.0075216578+41.70%
60 päeva$ +0.0091970630+50.99%
90 päeva$ +0.002579199968294444+16.69%

Mis on Frencoin (FREN)

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frencoin (FREN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Frencoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frencoin (FREN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frencoin (FREN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frencoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frencoin hinna ennustust kohe!

FREN kohalike valuutade suhtes

Frencoin (FREN) tokenoomika

Frencoin (FREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frencoin (FREN) kohta

Kui palju on Frencoin (FREN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FREN hind USD on 0.01803722 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FREN/USD hind?
Praegune hind FREN/USD on $ 0.01803722. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frencoin turukapitalisatsioon?
FREN turukapitalisatsioon on $ 578.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FREN ringlev varu?
FREN ringlev varu on 32.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FREN (ATH) hind?
FREN saavutab ATH hinna summas 0.02027485 USD.
Mis oli kõigi aegade FREN madalaim (ATL) hind?
FREN nägi ATL hinda summas 0.00869196 USD.
Milline on FREN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FREN kauplemismaht on -- USD.
Kas FREN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FREN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FREN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:16 (UTC+8)

