Frencoin (FREN) reaalajas hind on $0.01803722. Viimase 24 tunni jooksul FREN kaubeldud madalaim $ 0.01793913 ja kõrgeim $ 0.0194218 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02027485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00869196.
Lüliajalise tootluse osas on FREN muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -4.99% 24 tunni vältel +1.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Frencoin praegune turukapitalisatsioon on $ 578.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FREN ringlev varu on 32.18M, mille koguvaru on 88888888.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.60M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ -0.00094790566945483.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ +0.0075216578.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ +0.0091970630.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frencoin ja USD hinnamuutus $ +0.002579199968294444.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00094790566945483
|-4.99%
|30 päeva
|$ +0.0075216578
|+41.70%
|60 päeva
|$ +0.0091970630
|+50.99%
|90 päeva
|$ +0.002579199968294444
|+16.69%
Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.
Frencoin (FREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
