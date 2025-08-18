Mis on COAL (COAL)

COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COAL (COAL) kohta Kui palju on COAL (COAL) tänapäeval väärt? Reaalajas COAL hind USD on 0.00562997 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COAL/USD hind? $ 0.00562997 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COAL turukapitalisatsioon? COAL turukapitalisatsioon on $ 118.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COAL ringlev varu? COAL ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COAL (ATH) hind? COAL saavutab ATH hinna summas 0.345779 USD . Mis oli kõigi aegade COAL madalaim (ATL) hind? COAL nägi ATL hinda summas 0.003365 USD . Milline on COAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COAL kauplemismaht on -- USD . Kas COAL sel aastal kõrgemale ka suundub? COAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COAL hinna ennustust

