Utilizing a burn fee with Solana Token Extensions, 4% of $CWIF are automatically burned from every on-chain transaction.

catwifhat hinna ennustus (USD)

Kui palju on catwifhat ($CWIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie catwifhat ($CWIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida catwifhat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

catwifhat ($CWIF) tokenoomika

catwifhat ($CWIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CWIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse catwifhat ($CWIF) kohta Kui palju on catwifhat ($CWIF) tänapäeval väärt? Reaalajas $CWIF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $CWIF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $CWIF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on catwifhat turukapitalisatsioon? $CWIF turukapitalisatsioon on $ 3.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $CWIF ringlev varu? $CWIF ringlev varu on 30.32T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CWIF (ATH) hind? $CWIF saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $CWIF madalaim (ATL) hind? $CWIF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $CWIF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $CWIF kauplemismaht on -- USD . Kas $CWIF sel aastal kõrgemale ka suundub? $CWIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CWIF hinna ennustust

