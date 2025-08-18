Mis on AurumTrust (AUT)

AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AurumTrust (AUT) allikas Ametlik veebisait

AurumTrust hinna ennustus (USD)

Kui palju on AurumTrust (AUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AurumTrust (AUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AurumTrust nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AurumTrust hinna ennustust kohe!

AUT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AurumTrust (AUT) tokenoomika

AurumTrust (AUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AurumTrust (AUT) kohta Kui palju on AurumTrust (AUT) tänapäeval väärt? Reaalajas AUT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AUT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AUT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AurumTrust turukapitalisatsioon? AUT turukapitalisatsioon on $ 115.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AUT ringlev varu? AUT ringlev varu on 820.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUT (ATH) hind? AUT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade AUT madalaim (ATL) hind? AUT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AUT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AUT kauplemismaht on -- USD . Kas AUT sel aastal kõrgemale ka suundub? AUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUT hinna ennustust

AurumTrust (AUT) Olulised valdkonna uudised