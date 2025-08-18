Rohkem infot AUT

1 AUT/USD reaalajas hind:

$0.00014008$0.00014008
-15.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AurumTrust (AUT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:36:06 (UTC+8)

AurumTrust (AUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

+0.48%

-15.58%

-33.82%

-33.82%

AurumTrust (AUT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AUT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AUT muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, -15.58% 24 tunni vältel -33.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AurumTrust (AUT) – turuteave

$ 115.05K$ 115.05K

--
$ 115.05K$ 115.05K

820.68M 820.68M

820,684,994.4802889 820,684,994.4802889

AurumTrust praegune turukapitalisatsioon on $ 115.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AUT ringlev varu on 820.68M, mille koguvaru on 820684994.4802889. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.05K.

AurumTrust (AUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AurumTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AurumTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AurumTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AurumTrust ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-15.58%
30 päeva$ 0-54.37%
60 päeva$ 0-61.88%
90 päeva$ 0--

Mis on AurumTrust (AUT)

AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AurumTrust (AUT) allikas

Ametlik veebisait

AurumTrust hinna ennustus (USD)

Kui palju on AurumTrust (AUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AurumTrust (AUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AurumTrust nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AurumTrust hinna ennustust kohe!

AUT kohalike valuutade suhtes

AurumTrust (AUT) tokenoomika

AurumTrust (AUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AurumTrust (AUT) kohta

Kui palju on AurumTrust (AUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUT/USD hind?
Praegune hind AUT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AurumTrust turukapitalisatsioon?
AUT turukapitalisatsioon on $ 115.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUT ringlev varu?
AUT ringlev varu on 820.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUT (ATH) hind?
AUT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AUT madalaim (ATL) hind?
AUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUT kauplemismaht on -- USD.
Kas AUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.