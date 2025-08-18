Mis on Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vita Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida VINU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vita Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vita Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vita Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vita Inu (VINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vita Inu (VINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vita Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vita Inu hinna ennustust kohe!

Vita Inu (VINU) tokenoomika

Vita Inu (VINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vita Inu (VINU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vita Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vita Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VINU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Vita Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vita Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vita Inu kohta Kui palju on Vita Inu (VINU) tänapäeval väärt? Reaalajas VINU hind USD on 0.000000017749 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VINU/USD hind? $ 0.000000017749 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VINU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vita Inu turukapitalisatsioon? VINU turukapitalisatsioon on $ 15.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VINU ringlev varu? VINU ringlev varu on 899.60T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VINU (ATH) hind? VINU saavutab ATH hinna summas 0.000000076012254018 USD . Mis oli kõigi aegade VINU madalaim (ATL) hind? VINU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VINU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VINU kauplemismaht on $ 93.81K USD . Kas VINU sel aastal kõrgemale ka suundub? VINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VINU hinna ennustust

Vita Inu (VINU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.