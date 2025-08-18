Vita Inu (VINU) reaalajas hind on $ 0.000000017749. Viimase 24 tunni jooksul VINU kaubeldud madalaim $ 0.000000017417 ja kõrgeim $ 0.0000000186 näitab aktiivset turu volatiivsust. VINUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000076012254018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on VINU muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vita Inu (VINU) – turuteave
Vita Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 15.97M$ 93.81K 24 tunnise kauplemismahuga. VINU ringlev varu on 899.60T, mille koguvaru on 899597342616479.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.97M.
Vita Inu (VINU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vita Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000045324
-2.48%
30 päeva
$ +0.000000000649
+3.79%
60 päeva
$ +0.000000000666
+3.89%
90 päeva
$ +0.000000003868
+27.86%
Vita Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris VINU muutuse $ -0.00000000045324 (-2.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vita Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000649 (+3.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vita Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VINU $ +0.000000000666 (+3.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vita Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000003868 (+27.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vita Inu (VINU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.
Vita Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vita Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VINU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vita Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vita Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vita Inu hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vita Inu (VINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vita Inu (VINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vita Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vita Inu (VINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vita Inu (VINU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vita Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vita Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.