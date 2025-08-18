Rohkem infot VINU

Vita Inu hind(VINU)

1 VINU/USD reaalajas hind:

$0.000000017749
$0.000000017749
-2.49%1D
USD
Vita Inu (VINU) reaalajas hinnagraafik
Vita Inu (VINU) hinna teave (USD)

$ 0.000000017417
$ 0.000000017417
$ 0.0000000186
$ 0.0000000186
$ 0.000000017417
$ 0.000000017417

$ 0.0000000186
$ 0.0000000186

$ 0.000000076012254018
$ 0.000000076012254018

$ 0
$ 0

+0.05%

-2.48%

-1.63%

-1.63%

Vita Inu (VINU) reaalajas hind on $ 0.000000017749. Viimase 24 tunni jooksul VINU kaubeldud madalaim $ 0.000000017417 ja kõrgeim $ 0.0000000186 näitab aktiivset turu volatiivsust. VINUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000076012254018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VINU muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vita Inu (VINU) – turuteave

$ 15.97M
$ 15.97M

$ 93.81K
$ 93.81K

$ 15.97M
$ 15.97M

899.60T
899.60T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2

100.00%

BSC

Vita Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 15.97M $ 93.81K 24 tunnise kauplemismahuga. VINU ringlev varu on 899.60T, mille koguvaru on 899597342616479.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.97M.

Vita Inu (VINU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vita Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000045324-2.48%
30 päeva$ +0.000000000649+3.79%
60 päeva$ +0.000000000666+3.89%
90 päeva$ +0.000000003868+27.86%
Vita Inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris VINU muutuse $ -0.00000000045324 (-2.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vita Inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000649 (+3.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vita Inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VINU $ +0.000000000666 (+3.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vita Inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000003868 (+27.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vita Inu (VINU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vita Inu hinnaajaloo lehte.

Mis on Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vita Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VINU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vita Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vita Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vita Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vita Inu (VINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vita Inu (VINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vita Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vita Inu hinna ennustust kohe!

Vita Inu (VINU) tokenoomika

Vita Inu (VINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vita Inu (VINU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vita Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vita Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VINU kohalike valuutade suhtes

1 Vita Inu(VINU)/VND
0.000467064935
1 Vita Inu(VINU)/AUD
A$0.00000002697848
1 Vita Inu(VINU)/GBP
0.00000001295677
1 Vita Inu(VINU)/EUR
0.00000001508665
1 Vita Inu(VINU)/USD
$0.000000017749
1 Vita Inu(VINU)/MYR
RM0.00000007472329
1 Vita Inu(VINU)/TRY
0.00000072398171
1 Vita Inu(VINU)/JPY
¥0.000002609103
1 Vita Inu(VINU)/ARS
ARS$0.00002302063049
1 Vita Inu(VINU)/RUB
0.00000141477279
1 Vita Inu(VINU)/INR
0.00000155321499
1 Vita Inu(VINU)/IDR
Rp0.00028627415347
1 Vita Inu(VINU)/KRW
0.00002465123112
1 Vita Inu(VINU)/PHP
0.00000100370595
1 Vita Inu(VINU)/EGP
￡E.0.00000085656674
1 Vita Inu(VINU)/BRL
R$0.0000000958446
1 Vita Inu(VINU)/CAD
C$0.00000002449362
1 Vita Inu(VINU)/BDT
0.00000215543856
1 Vita Inu(VINU)/NGN
0.00002722235126
1 Vita Inu(VINU)/UAH
0.00000073143629
1 Vita Inu(VINU)/VES
Bs0.000002396115
1 Vita Inu(VINU)/CLP
$0.000017110036
1 Vita Inu(VINU)/PKR
Rs0.00000502793672
1 Vita Inu(VINU)/KZT
0.00000960948609
1 Vita Inu(VINU)/THB
฿0.00000057489011
1 Vita Inu(VINU)/TWD
NT$0.00000053300247
1 Vita Inu(VINU)/AED
د.إ0.00000006513883
1 Vita Inu(VINU)/CHF
Fr0.0000000141992
1 Vita Inu(VINU)/HKD
HK$0.00000013879718
1 Vita Inu(VINU)/AMD
֏0.00000678473274
1 Vita Inu(VINU)/MAD
.د.م0.00000015956351
1 Vita Inu(VINU)/MXN
$0.00000033492363
1 Vita Inu(VINU)/PLN
0.00000006460636
1 Vita Inu(VINU)/RON
лв0.00000007667568
1 Vita Inu(VINU)/SEK
kr0.00000016950295
1 Vita Inu(VINU)/BGN
лв0.00000002964083
1 Vita Inu(VINU)/HUF
Ft0.0000059920624
1 Vita Inu(VINU)/CZK
0.0000003709541
1 Vita Inu(VINU)/KWD
د.ك0.000000005413445
1 Vita Inu(VINU)/ILS
0.00000005981413
1 Vita Inu(VINU)/NOK
kr0.00000018086231
1 Vita Inu(VINU)/NZD
$0.00000002981832

Vita Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vita Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vita Inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vita Inu kohta

Kui palju on Vita Inu (VINU) tänapäeval väärt?
Reaalajas VINU hind USD on 0.000000017749 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VINU/USD hind?
Praegune hind VINU/USD on $ 0.000000017749. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vita Inu turukapitalisatsioon?
VINU turukapitalisatsioon on $ 15.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VINU ringlev varu?
VINU ringlev varu on 899.60T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VINU (ATH) hind?
VINU saavutab ATH hinna summas 0.000000076012254018 USD.
Mis oli kõigi aegade VINU madalaim (ATL) hind?
VINU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VINU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VINU kauplemismaht on $ 93.81K USD.
Kas VINU sel aastal kõrgemale ka suundub?
VINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VINU hinna ennustust.
Vita Inu (VINU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 VINU = 0.00000 USD

$0.000000017749
