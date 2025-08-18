Rohkem infot KEKIUS

Kekius Maximus hind(KEKIUS)

$0.031453
Kekius Maximus (KEKIUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:51:00 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) hinna teave (USD)

$ 0.029863
$ 0.0335
$ 0.029863
$ 0.0335
$ 0.3957723531422579
$ 0.000040926540333548
+29.70%

Kekius Maximus (KEKIUS) reaalajas hind on $ 0.031453. Viimase 24 tunni jooksul KEKIUS kaubeldud madalaim $ 0.029863 ja kõrgeim $ 0.0335 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEKIUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3957723531422579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000040926540333548.

Lüliajalise tootluse osas on KEKIUS muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel +29.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kekius Maximus (KEKIUS) – turuteave

No.747

$ 31.45M
$ 345.41K
$ 31.45M
1.00B
1,000,000,000
ETH

Kekius Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 31.45M $ 345.41K 24 tunnise kauplemismahuga. KEKIUS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kekius Maximus (KEKIUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kekius Maximus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00040782-1.28%
30 päeva$ +0.004999+18.89%
60 päeva$ +0.002016+6.84%
90 päeva$ -0.01925-37.97%
Kekius Maximus Hinnamuutus täna

Täna registreeris KEKIUS muutuse $ -0.00040782 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kekius Maximus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.004999 (+18.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kekius Maximus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KEKIUS $ +0.002016 (+6.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kekius Maximus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01925 (-37.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kekius Maximus (KEKIUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kekius Maximus hinnaajaloo lehte.

Mis on Kekius Maximus (KEKIUS)

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kekius Maximus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KEKIUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kekius Maximus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kekius Maximus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kekius Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kekius Maximus (KEKIUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kekius Maximus (KEKIUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kekius Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kekius Maximus hinna ennustust kohe!

Kekius Maximus (KEKIUS) tokenoomika

Kekius Maximus (KEKIUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEKIUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kekius Maximus (KEKIUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kekius Maximus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kekius Maximus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KEKIUS kohalike valuutade suhtes

1 Kekius Maximus(KEKIUS)/VND
827.685695
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/AUD
A$0.04812309
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/GBP
0.02296069
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/EUR
0.02673505
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/USD
$0.031453
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/MYR
RM0.13241713
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/TRY
1.28296787
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/JPY
¥4.623591
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/ARS
ARS$40.79485553
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/RUB
2.5068041
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/INR
2.75245203
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/IDR
Rp507.30638059
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/KRW
43.68444264
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/PHP
1.77866715
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/EGP
￡E.1.51760725
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/BRL
R$0.1698462
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/CAD
C$0.04340514
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/BDT
3.81965232
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/NGN
48.24072422
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/UAH
1.29617813
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/VES
Bs4.246155
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/CLP
$30.320692
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/PKR
Rs8.91000584
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/KZT
17.02896873
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/THB
฿1.01844814
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/TWD
NT$0.94453359
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/AED
د.إ0.11543251
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/CHF
Fr0.0251624
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/HKD
HK$0.24596246
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/AMD
֏12.02322378
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/MAD
.د.م0.28276247
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/MXN
$0.58911469
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/PLN
0.11417439
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/RON
лв0.13587696
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/SEK
kr0.30006162
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/BGN
лв0.05252651
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/HUF
Ft10.6185328
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/CZK
0.65799676
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/KWD
د.ك0.009593165
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/ILS
0.10599661
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/NOK
kr0.31956248
1 Kekius Maximus(KEKIUS)/NZD
$0.05284104

Kekius Maximus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kekius Maximus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Kekius Maximus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kekius Maximus kohta

Kui palju on Kekius Maximus (KEKIUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas KEKIUS hind USD on 0.031453 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KEKIUS/USD hind?
Praegune hind KEKIUS/USD on $ 0.031453. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kekius Maximus turukapitalisatsioon?
KEKIUS turukapitalisatsioon on $ 31.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KEKIUS ringlev varu?
KEKIUS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEKIUS (ATH) hind?
KEKIUS saavutab ATH hinna summas 0.3957723531422579 USD.
Mis oli kõigi aegade KEKIUS madalaim (ATL) hind?
KEKIUS nägi ATL hinda summas 0.000040926540333548 USD.
Milline on KEKIUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KEKIUS kauplemismaht on $ 345.41K USD.
Kas KEKIUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
KEKIUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KEKIUS hinna ennustust.
Kekius Maximus (KEKIUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

