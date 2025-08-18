dYdX (DYDX) reaalajas hind on $ 0.6674. Viimase 24 tunni jooksul DYDX kaubeldud madalaim $ 0.6572 ja kõrgeim $ 0.6906 näitab aktiivset turu volatiivsust. DYDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.52847355533478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.41678738699944223.
Lüliajalise tootluse osas on DYDX muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, -2.79% 24 tunni vältel +1.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dYdX (DYDX) – turuteave
No.119
$ 516.17M
$ 516.17M$ 516.17M
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
$ 667.40M
$ 667.40M$ 667.40M
773.40M
773.40M 773.40M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
958,342,745
958,342,745 958,342,745
77.33%
0.01%
NONE
dYdX praegune turukapitalisatsioon on $ 516.17M$ 1.54M 24 tunnise kauplemismahuga. DYDX ringlev varu on 773.40M, mille koguvaru on 958342745. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 667.40M.
dYdX (DYDX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse dYdX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.019155
-2.79%
30 päeva
$ +0.0038
+0.57%
60 päeva
$ +0.1647
+32.76%
90 päeva
$ +0.0307
+4.82%
dYdX Hinnamuutus täna
Täna registreeris DYDX muutuse $ -0.019155 (-2.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
dYdX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0038 (+0.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
dYdX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DYDX $ +0.1647 (+32.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
dYdX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0307 (+4.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada dYdX (DYDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.
dYdX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dYdX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DYDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse dYdX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dYdX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
dYdX hinna ennustus (USD)
Kui palju on dYdX (DYDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dYdX (DYDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dYdX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
dYdX (DYDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DYDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
dYdX (DYDX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas dYdX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dYdX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.