Spacebucks (SBX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00047897 Υψηλ. 24H $ 0.00051578 Υψηλή συνέχεια $ 0.00324161 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0001394 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.52%

Spacebucks (SBX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0005047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SBX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00047897 και ενός υψηλού $ 0.00051578, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SBX είναι $ 0.00324161, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0001394.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SBX έχει αλλάξει κατά +0.60% την τελευταία ώρα, +1.57% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Spacebucks (SBX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 504.70K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 504.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Spacebucks είναι $ 504.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SBX είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 504.70K