Ripplebids (XRPB-SOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000666 $ 0.00000666 $ 0.00000666 Κατώτ. 24H $ 0.00000752 $ 0.00000752 $ 0.00000752 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Υψηλ. 24H $ 0.00000752$ 0.00000752 $ 0.00000752 Υψηλή συνέχεια $ 0.00028007$ 0.00028007 $ 0.00028007 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000579$ 0.00000579 $ 0.00000579 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.22%

Ripplebids (XRPB-SOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000691. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XRPB-SOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000666 και ενός υψηλού $ 0.00000752, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XRPB-SOL είναι $ 0.00028007, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000579.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XRPB-SOL έχει αλλάξει κατά -2.62% την τελευταία ώρα, -8.20% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ripplebids (XRPB-SOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.80M 999.80M 999.80M Συνολικός Όγκος 999,804,921.249608 999,804,921.249608 999,804,921.249608

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ripplebids είναι $ 6.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XRPB-SOL είναι 999.80M, με συνολική προσφορά 999804921.249608. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.91K