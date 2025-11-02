Qubitcoin (QTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 1.72, Υψηλ. 24H $ 1.9, Υψηλή συνέχεια $ 8.77, Χαμηλότερη τιμή $ 1.32, Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.36%, Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.57%, Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.08%

Qubitcoin (QTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.79. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.72 και ενός υψηλού $ 1.9, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QTC είναι $ 8.77, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.32.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QTC έχει αλλάξει κατά +3.36% την τελευταία ώρα, -0.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qubitcoin (QTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.13M, Όγκος (24 ώρες) --, Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.13M, Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.31M, Συνολικός Όγκος 2,308,250.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qubitcoin είναι $ 4.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QTC είναι 2.31M, με συνολική προσφορά 2308250.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.13M