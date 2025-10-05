farthouse (FARTHOUSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00012311 Υψηλ. 24H $ 0.0001375 Υψηλή συνέχεια $ 0.00198369 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009989 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.94% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.08%

farthouse (FARTHOUSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013517. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARTHOUSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00012311 και ενός υψηλού $ 0.0001375, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARTHOUSE είναι $ 0.00198369, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009989.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARTHOUSE έχει αλλάξει κατά -0.94% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 134.65K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 134.65K Προμήθεια Κυκλοφορίας 996.24M Συνολικός Όγκος 996,238,315.590433

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του farthouse είναι $ 134.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARTHOUSE είναι 996.24M, με συνολική προσφορά 996238315.590433. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 134.65K