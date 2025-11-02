Τι είναι XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications. XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των XL1επενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεXL1 τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοXL1 ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας XL1 ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

XL1 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το XL1 (XL1) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία XL1 (XL1) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το XL1.

Ελέγξτε την XL1 πρόβλεψη τιμής τώρα!

XL1 (XL1) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του XL1 (XL1) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XL1 token τώρα!

Πώς να αγοράσετε XL1 (XL1)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε XL1? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα XL1 στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

XL1 σε Τοπικά Νομίσματα

Δοκιμάστε τον μετατροπέα

XL1 Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του XL1, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με XL1 Πόσο αξίζει το XL1 (XL1) σήμερα; Η ζωντανή τιμή XL1 στο USD είναι 0.0008518 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XL1 σε USD; $ 0.0008518 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του XL1 σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του XL1; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XL1 είναι $ 4.89M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XL1; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XL1 είναι 5.74B USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XL1; Το XL1 πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.003549262214266047 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XL1; Το XL1 είχε τιμή ATL ύψους 0.000752957257810761 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XL1; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XL1 είναι $ 4.12K USD . Θα ανέβει το XL1 υψηλότερα φέτος; Το XL1 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XL1 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

XL1 (XL1) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 11-02 15:42:00 Ενημερώσεις κλάδου The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Ενημερώσεις κλάδου Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Ενημερώσεις κλάδου $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025