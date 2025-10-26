Wrapped BESC (WBESC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 24H Tief $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 24H Hoch 24H Tief $ 3.62$ 3.62 $ 3.62 24H Hoch $ 3.7$ 3.7 $ 3.7 Allzeithoch $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Niedrigster Preis $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Preisänderung (1H) +0.42% Preisänderung (1T) -0.10% Preisänderung (7T) +4.49% Preisänderung (7T) +4.49%

Der Echtzeitpreis von Wrapped BESC (WBESC) beträgt $3.67. In den letzten 24 Stunden wurde WBESC zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.62 und einem Höchstpreis von $ 3.7 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WBESC liegt bei $ 5.37, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2.91.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WBESC im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um -0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped BESC (WBESC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Umlaufangebot 845.43K 845.43K 845.43K Gesamtangebot 845,429.8686339897 845,429.8686339897 845,429.8686339897

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped BESC beträgt $ 3.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WBESC liegt bei 845.43K, das Gesamtangebot bei 845429.8686339897. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.10M.