Der Echtzeitpreis von Wrapped BESC beträgt heute 3.67 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WBESC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WBESC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Wrapped BESC beträgt heute 3.67 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WBESC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WBESC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WBESC

WBESC-Preisinformationen

Offizielle WBESC-Website

WBESC-Tokenökonomie

WBESC-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Wrapped BESC Logo

Wrapped BESC Preis (WBESC)

Nicht aufgelistet

1 WBESC zu USD Echtzeitpreis:

$3.66
$3.66$3.66
-0.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Wrapped BESC (WBESC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:21:38 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 3.62
$ 3.62$ 3.62
24H Tief
$ 3.7
$ 3.7$ 3.7
24H Hoch

$ 3.62
$ 3.62$ 3.62

$ 3.7
$ 3.7$ 3.7

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

+0.42%

-0.10%

+4.49%

+4.49%

Der Echtzeitpreis von Wrapped BESC (WBESC) beträgt $3.67. In den letzten 24 Stunden wurde WBESC zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.62 und einem Höchstpreis von $ 3.7 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WBESC liegt bei $ 5.37, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2.91.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WBESC im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um -0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Wrapped BESC (WBESC) Marktinformationen

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

--
----

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

845.43K
845.43K 845.43K

845,429.8686339897
845,429.8686339897 845,429.8686339897

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped BESC beträgt $ 3.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WBESC liegt bei 845.43K, das Gesamtangebot bei 845429.8686339897. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.10M.

Wrapped BESC (WBESC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Wrapped BESC zu USD bei $ -0.003786578548884.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped BESC zu USD bei $ -0.4656290480.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped BESC zu USD bei $ -0.6787980620.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Wrapped BESC zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.003786578548884-0.10%
30 Tage$ -0.4656290480-12.68%
60 Tage$ -0.6787980620-18.49%
90 Tage$ 0--

Was ist Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Wrapped BESC (WBESC) Ressource

Offizielle Website

Wrapped BESC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Wrapped BESC (WBESC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Wrapped BESC-(WBESC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Wrapped BESC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Wrapped BESC-Preisprognose an!

WBESC zu lokalen Währungen

Wrapped BESC (WBESC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Wrapped BESC (WBESC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WBESC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Wrapped BESC (WBESC)

Wie viel ist Wrapped BESC (WBESC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WBESC in USD beträgt 3.67 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WBESC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WBESC-zu-USD-Preis beträgt $ 3.67. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wrapped BESC?
Die Marktkapitalisierung von WBESC beträgt $ 3.10M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WBESC?
Das Umlaufangebot von WBESC beträgt 845.43K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WBESC?
WBESC erreichte einen Allzeithochpreis von 5.37 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WBESC?
WBESC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 2.91 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WBESC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WBESC beträgt -- USD.
Wird WBESC dieses Jahr noch steigen?
WBESC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WBESC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:21:38 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,585.63
$112,585.63$112,585.63

+1.07%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,994.43
$3,994.43$3,994.43

+1.56%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05457
$0.05457$0.05457

-20.45%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3150
$6.3150$6.3150

-13.98%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.24
$195.24$195.24

+1.74%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,994.43
$3,994.43$3,994.43

+1.56%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,585.63
$112,585.63$112,585.63

+1.07%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6279
$2.6279$2.6279

+1.14%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.24
$195.24$195.24

+1.74%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19917
$0.19917$0.19917

+1.49%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7501
$0.7501$0.7501

+1,150.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051723
$0.051723$0.051723

-85.22%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1856
$0.1856$0.1856

-82.85%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7501
$0.7501$0.7501

+1,150.16%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15291
$0.15291$0.15291

+87.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000186
$0.0000000000000000000186$0.0000000000000000000186

+69.09%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113673
$0.113673$0.113673

+43.97%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007294
$0.000000000000000007294$0.000000000000000007294

+32.61%