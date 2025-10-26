Tracer (TRCR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00550266 $ 0.00550266 $ 0.00550266 24H Tief $ 0.00579559 $ 0.00579559 $ 0.00579559 24H Hoch 24H Tief $ 0.00550266$ 0.00550266 $ 0.00550266 24H Hoch $ 0.00579559$ 0.00579559 $ 0.00579559 Allzeithoch $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Niedrigster Preis $ 0.00550233$ 0.00550233 $ 0.00550233 Preisänderung (1H) +2.11% Preisänderung (1T) +2.25% Preisänderung (7T) +2.19% Preisänderung (7T) +2.19%

Der Echtzeitpreis von Tracer (TRCR) beträgt $0.00575078. In den letzten 24 Stunden wurde TRCR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00550266 und einem Höchstpreis von $ 0.00579559 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRCR liegt bei $ 0.00622076, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00550233.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRCR im letzten Stunde um +2.11%, in den letzten 24 Stunden um +2.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tracer (TRCR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 71.88M$ 71.88M $ 71.88M Umlaufangebot 757.87M 757.87M 757.87M Gesamtangebot 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tracer beträgt $ 4.36M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRCR liegt bei 757.87M, das Gesamtangebot bei 12500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 71.88M.