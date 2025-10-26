Tanuki (TANUKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00379147 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.64% Preisänderung (1T) +1.93% Preisänderung (7T) -16.55%

Der Echtzeitpreis von Tanuki (TANUKI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TANUKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TANUKI liegt bei $ 0.00379147, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TANUKI im letzten Stunde um +0.64%, in den letzten 24 Stunden um +1.93% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tanuki (TANUKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 41.37K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 41.37K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tanuki beträgt $ 41.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TANUKI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 41.37K.