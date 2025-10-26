Metaverse Face (MEFA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.92% Preisänderung (1T) +2.19% Preisänderung (7T) +3.31% Preisänderung (7T) +3.31%

Der Echtzeitpreis von Metaverse Face (MEFA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MEFA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEFA liegt bei $ 0.00148951, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEFA im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +2.19% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Metaverse Face (MEFA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 293.09K$ 293.09K $ 293.09K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 308.36K$ 308.36K $ 308.36K Umlaufangebot 9.50B 9.50B 9.50B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse Face beträgt $ 293.09K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEFA liegt bei 9.50B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 308.36K.