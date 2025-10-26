EVANA (EVANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.04% Preisänderung (1T) -7.57% Preisänderung (7T) -21.47%

Der Echtzeitpreis von EVANA (EVANA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde EVANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EVANA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EVANA im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um -7.57% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EVANA (EVANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 82.93K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 82.93K Umlaufangebot 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EVANA beträgt $ 82.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EVANA liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 82.93K.