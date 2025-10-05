Der Echtzeitpreis von ANGL TOKEN beträgt heute 0.00340712 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANGL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANGL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ANGL TOKEN beträgt heute 0.00340712 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANGL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANGL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00340712
$0.00340712
-10.00%1D
ANGL TOKEN (ANGL) Echtzeit-Preis-Diagramm
ANGL TOKEN (ANGL) Preisinformationen (USD)

$ 0.00332667
$ 0.00332667
$ 0.0038147
$ 0.0038147
$ 0.00332667
$ 0.00332667

$ 0.0038147
$ 0.0038147

$ 0.01037575
$ 0.01037575

$ 0
$ 0

Der Echtzeitpreis von ANGL TOKEN (ANGL) beträgt $0.00340712. In den letzten 24 Stunden wurde ANGL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00332667 und einem Höchstpreis von $ 0.0038147 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANGL liegt bei $ 0.01037575, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANGL im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um -10.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Marktinformationen

$ 732.57K
$ 732.57K

$ 3.41M
$ 3.41M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ANGL TOKEN beträgt $ 732.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANGL liegt bei 215.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.41M.

ANGL TOKEN (ANGL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ANGL TOKEN zu USD bei $ -0.000382327397993512.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ANGL TOKEN zu USD bei $ -0.0001545043.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ANGL TOKEN zu USD bei $ -0.0007286790.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ANGL TOKEN zu USD bei $ -0.003585115172547078.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000382327397993512-10.08%
30 Tage$ -0.0001545043-4.53%
60 Tage$ -0.0007286790-21.38%
90 Tage$ -0.003585115172547078-51.27%

Was ist ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ANGL TOKEN (ANGL) Ressource

Offizielle Website

ANGL TOKEN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ANGL TOKEN (ANGL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ANGL TOKEN-(ANGL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ANGL TOKEN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ANGL TOKEN-Preisprognose an!

ANGL zu lokalen Währungen

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ANGL TOKEN (ANGL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ANGL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ANGL TOKEN (ANGL)

Wie viel ist ANGL TOKEN (ANGL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ANGL in USD beträgt 0.00340712 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ANGL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ANGL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00340712. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ANGL TOKEN?
Die Marktkapitalisierung von ANGL beträgt $ 732.57K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ANGL?
Das Umlaufangebot von ANGL beträgt 215.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ANGL?
ANGL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01037575 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ANGL?
ANGL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ANGL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ANGL beträgt -- USD.
Wird ANGL dieses Jahr noch steigen?
ANGL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ANGL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
