ANGL TOKEN (ANGL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 24H Tief $ 0.0038147 $ 0.0038147 $ 0.0038147 24H Hoch 24H Tief $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 24H Hoch $ 0.0038147$ 0.0038147 $ 0.0038147 Allzeithoch $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) -10.08% Preisänderung (7T) +7.68% Preisänderung (7T) +7.68%

Der Echtzeitpreis von ANGL TOKEN (ANGL) beträgt $0.00340712. In den letzten 24 Stunden wurde ANGL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00332667 und einem Höchstpreis von $ 0.0038147 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANGL liegt bei $ 0.01037575, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANGL im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um -10.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 732.57K$ 732.57K $ 732.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Umlaufangebot 215.00M 215.00M 215.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ANGL TOKEN beträgt $ 732.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANGL liegt bei 215.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.41M.