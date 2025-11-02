Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 109,378, 24H høj $ 110,393. All Time High $ 125,574. Laveste pris $ 104,795. Prisændring (1H) -0.00%, Prisændring (1D) -0.07%, Prisændring (7D) -1.19%.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) realtidsprisen er $109,844. I løbet af de sidste 24 timer har HEMIBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 109,378 og et højdepunkt på $ 110,393, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HEMIBTCs højeste pris nogensinde er $ 125,574, mens den laveste pris nogensinde er $ 104,795.

Når det gælder kortsigtet performance, HEMIBTC har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -1.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.20M, Volumen (24 timer) --, Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.20M, Cirkulationsforsyning 47.36, Samlet Udbud 47.36490381.

Den nuværende markedsværdi på Hemi Bitcoin er $ 5.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HEMIBTC er 47.36, med et samlet udbud på 47.36490381. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.20M.