Digital Gold (GOLD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001604 $ 0.00001604 $ 0.00001604 24H lav $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 24H høj 24H lav $ 0.00001604$ 0.00001604 $ 0.00001604 24H høj $ 0.00001862$ 0.00001862 $ 0.00001862 All Time High $ 0.00010403$ 0.00010403 $ 0.00010403 Laveste pris $ 0.00001525$ 0.00001525 $ 0.00001525 Prisændring (1H) +0.84% Prisændring (1D) -7.98% Prisændring (7D) +2.02% Prisændring (7D) +2.02%

Digital Gold (GOLD) realtidsprisen er $0.00001637. I løbet af de sidste 24 timer har GOLD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001604 og et højdepunkt på $ 0.00001862, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOLDs højeste pris nogensinde er $ 0.00010403, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001525.

Når det gælder kortsigtet performance, GOLD har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, -7.98% i løbet af 24 timer og +2.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Digital Gold (GOLD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Digital Gold er $ 16.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOLD er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.35K.