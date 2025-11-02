BCGame Coin (BC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00877779 $ 0.00877779 $ 0.00877779 24H lav $ 0.00907048 $ 0.00907048 $ 0.00907048 24H høj 24H lav $ 0.00877779$ 0.00877779 $ 0.00877779 24H høj $ 0.00907048$ 0.00907048 $ 0.00907048 All Time High $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 Laveste pris $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 Prisændring (1H) -0.11% Prisændring (1D) -2.36% Prisændring (7D) -6.34% Prisændring (7D) -6.34%

BCGame Coin (BC) realtidsprisen er $0.00884279. I løbet af de sidste 24 timer har BC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00877779 og et højdepunkt på $ 0.00907048, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BCs højeste pris nogensinde er $ 0.01100698, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00291432.

Når det gælder kortsigtet performance, BC har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -2.36% i løbet af 24 timer og -6.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BCGame Coin (BC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.54M$ 88.54M $ 88.54M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 88.54M$ 88.54M $ 88.54M Cirkulationsforsyning 9.99B 9.99B 9.99B Samlet Udbud 9,989,717,597.39938 9,989,717,597.39938 9,989,717,597.39938

Den nuværende markedsværdi på BCGame Coin er $ 88.54M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BC er 9.99B, med et samlet udbud på 9989717597.39938. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.54M.