Den direkte BCGame Coin pris i dag er 0.00884279 USD. Følg med i realtid BC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

BCGame Coin Logo

BCGame Coin Pris (BC)

Ikke noteret

1 BC til USD direkte pris:

$0.00886836
$0.00886836
-1.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
BCGame Coin (BC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:02 (UTC+8)

BCGame Coin (BC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00877779
$ 0.00877779
24H lav
$ 0.00907048
$ 0.00907048
24H høj

$ 0.00877779
$ 0.00877779

$ 0.00907048
$ 0.00907048

$ 0.01100698
$ 0.01100698

$ 0.00291432
$ 0.00291432

-0.11%

-2.36%

-6.34%

-6.34%

BCGame Coin (BC) realtidsprisen er $0.00884279. I løbet af de sidste 24 timer har BC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00877779 og et højdepunkt på $ 0.00907048, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BCs højeste pris nogensinde er $ 0.01100698, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00291432.

Når det gælder kortsigtet performance, BC har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -2.36% i løbet af 24 timer og -6.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BCGame Coin (BC) Markedsinformation

$ 88.54M
$ 88.54M

--
--

$ 88.54M
$ 88.54M

9.99B
9.99B

9,989,717,597.39938
9,989,717,597.39938

Den nuværende markedsværdi på BCGame Coin er $ 88.54M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BC er 9.99B, med et samlet udbud på 9989717597.39938. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.54M.

BCGame Coin (BC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BCGame Coin til USD $ -0.000214117082105562.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BCGame Coin til USD $ +0.0020959693.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BCGame Coin til USD $ +0.0011859428.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BCGame Coin til USD $ +0.000151282751864079.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000214117082105562-2.36%
30 dage$ +0.0020959693+23.70%
60 dage$ +0.0011859428+13.41%
90 dage$ +0.000151282751864079+1.74%

Hvad er BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BCGame Coin (BC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

BCGame Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BCGame Coin (BC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BCGame Coin (BC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BCGame Coin.

Tjek BCGame Coin prisprediktion nu!

BC til lokale valutaer

BCGame Coin (BC) Tokenomics

At forstå tokenomics for BCGame Coin (BC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BCGame Coin (BC)

Hvor meget er BCGame Coin (BC) værd i dag?
Den direkte BC pris i USD er 0.00884279 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BC til USD pris?
Den aktuelle pris på BCtil USD er $ 0.00884279. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BCGame Coin?
Markedsværdien for BC er $ 88.54M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BC?
Den cirkulerende forsyning af BC er 9.99B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BC?
BC opnåede en ATH-pris på 0.01100698 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BC?
BC så en ATL-pris på 0.00291432 USD.
Hvad er handelsvolumen for BC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BC er -- USD.
Bliver BC højere i år?
BC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:00:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

