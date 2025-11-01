Информация за цената за Solid (SOLID) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.940205 $ 0.940205 $ 0.940205 24-часов нисък $ 0.963031 $ 0.963031 $ 0.963031 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.940205$ 0.940205 $ 0.940205 24-часов висок $ 0.963031$ 0.963031 $ 0.963031 Рекорд за всички времена $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Най-ниска цена $ 0.342748$ 0.342748 $ 0.342748 Промяна на цената (1ч) -0.58% Промяна на цената (1д) +1.45% Промяна на цената (7д) -2.27% Промяна на цената (7д) -2.27%

Цената в реално време за Solid (SOLID) е$0.95518. През последните 24 часа SOLID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.940205 до най-висока стойност $ 0.963031, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLID е $ 1.093, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.342748.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLID има промяна от -0.58% за последния час, +1.45% за 24 часа и -2.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Solid (SOLID)

Пазарна капитализация $ 77.61K$ 77.61K $ 77.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 77.61K$ 77.61K $ 77.61K Циркулиращо предлагане 81.05K 81.05K 81.05K Общо предлагане 81,051.025686 81,051.025686 81,051.025686

Текущата пазарна капитализация на Solid е $ 77.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLID е 81.05K, като общото предлагане е 81051.025686. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 77.61K.