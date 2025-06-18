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سعر ZENY (ZENY) المباشر لليوم هو USD 0.138632 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 368.25K . يتم تحديث سعر ZENY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZENY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZENY خلال اليوم هو +0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.66M

أداء سعر ZENY (ZENY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ +0.00060385 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00060385 +0.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZENY (ZENY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.136493$ 0.136493 $ 0.136493 24 ساعة مرتفع $ 0.138944$ 0.138944 $ 0.138944 عالية طوال الوقت $ 0.14713$ 0.14713 $ 0.14713 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) -4.06%

معلومات سوق ZENY (ZENY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: