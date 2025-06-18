سعر ZENY (ZENY)
سعر ZENY (ZENY) المباشر لليوم هو USD 0.138632. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 368.25K. يتم تحديث سعر ZENY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZENY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZENY خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.66M
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خلال اليوم، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ +0.00060385 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00060385
|+0.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.44%
-4.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
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