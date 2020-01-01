توكنوميكس ZENY (ZENY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZENY (ZENY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZENY (ZENY) ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. الموقع الرسمي: https://rezipang.com/ اشتر ZENY الآن!

توكنوميكس ZENY (ZENY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZENY (ZENY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 201.71K $ 201.71K $ 201.71K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 السعر الحالي: $ 0.076552 $ 0.076552 $ 0.076552 معرفة المزيد عن سعر ZENY (ZENY)

توكنوميكس ZENY (ZENY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZENY (ZENY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZENY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZENY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZENY، استكشف السعر المباشر لتوكن ZENY!

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