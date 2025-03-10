سعر Zack Morris (ZACK)
سعر Zack Morris (ZACK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 413.88K. يتم تحديث سعر ZACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zack Morris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.00K
- تغيير سعر Zack Morris خلال اليوم هو -8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 865.48M
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خلال اليوم، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.11%
|30 يوم
|$ 0
|-65.26%
|60 يوم
|$ 0
|-65.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zack Morris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-8.11%
-28.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zack Morris is a renowned figure of wall street, known for making millions upon millions trading memes and squeezing shorts. The ultimate meme.
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