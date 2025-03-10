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سعر Zack Morris (ZACK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 413.88K . يتم تحديث سعر ZACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zack Morris الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.00K - تغيير سعر Zack Morris خلال اليوم هو -8.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 865.48M

أداء سعر Zack Morris (ZACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zack Morris مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.11% 30 يوم $ 0 -65.26% 60 يوم $ 0 -65.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zack Morris (ZACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zack Morris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.117303$ 0.117303 $ 0.117303 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -8.11% تغير السعر (7 أيام) -28.84%

معلومات سوق Zack Morris (ZACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: