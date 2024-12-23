سعر Xing Xing (XING)
سعر Xing Xing (XING) المباشر لليوم هو USD 0.00107706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر XING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xing Xing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.91K
- تغيير سعر Xing Xing خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.22M
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خلال اليوم، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ -0.0010288332 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.89%
|30 يوم
|$ -0.0010288332
|-95.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xing Xing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.75%
-1.89%
-68.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.
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