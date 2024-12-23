احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XING.

سعر Xing Xing (XING) المباشر لليوم هو USD 0.00107706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر XING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xing Xing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.91K - تغيير سعر Xing Xing خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.22M

أداء سعر Xing Xing (XING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ -0.0010288332 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xing Xing مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.89% 30 يوم $ -0.0010288332 -95.52% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xing Xing (XING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xing Xing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00124247$ 0.00124247 $ 0.00124247 عالية طوال الوقت $ 0.0342425$ 0.0342425 $ 0.0342425 تغير السعر (1 ساعة) -3.75% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -68.02%

معلومات سوق Xing Xing (XING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: