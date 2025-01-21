سعر XAVI by Virtuals (XAVI)
سعر XAVI by Virtuals (XAVI) المباشر لليوم هو USD 0.00422626. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M. يتم تحديث سعر XAVI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XAVI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.03K
- تغيير سعر XAVI by Virtuals خلال اليوم هو -25.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XAVI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XAVI.
خلال اليوم، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001440524763273179 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001440524763273179
|-25.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XAVI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-25.42%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XAVI إلى AUD
A$0.006762016
|1 XAVI إلى GBP
￡0.0034232706
|1 XAVI إلى EUR
€0.0040572096
|1 XAVI إلى USD
$0.00422626
|1 XAVI إلى MYR
RM0.0188913822
|1 XAVI إلى TRY
₺0.1505816438
|1 XAVI إلى JPY
¥0.6592120348
|1 XAVI إلى RUB
₽0.421992061
|1 XAVI إلى INR
₹0.3659095908
|1 XAVI إلى IDR
Rp69.2829397344
|1 XAVI إلى PHP
₱0.24723621
|1 XAVI إلى EGP
￡E.0.2124540902
|1 XAVI إلى BRL
R$0.0254843478
|1 XAVI إلى CAD
C$0.0060858144
|1 XAVI إلى BDT
৳0.5153078818
|1 XAVI إلى NGN
₦6.5624942654
|1 XAVI إلى UAH
₴0.1784749598
|1 XAVI إلى VES
Bs0.22821804
|1 XAVI إلى PKR
Rs1.1785348636
|1 XAVI إلى KZT
₸2.24203093
|1 XAVI إلى THB
฿0.144115466
|1 XAVI إلى TWD
NT$0.1383254898
|1 XAVI إلى CHF
Fr0.0038458966
|1 XAVI إلى HKD
HK$0.0328803028
|1 XAVI إلى MAD
.د.م0.0423471252