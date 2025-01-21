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سعر XAVI by Virtuals (XAVI) المباشر لليوم هو USD 0.00422626 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M . يتم تحديث سعر XAVI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XAVI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.03K - تغيير سعر XAVI by Virtuals خلال اليوم هو -25.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر XAVI by Virtuals (XAVI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001440524763273179 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XAVI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001440524763273179 -25.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XAVI by Virtuals (XAVI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XAVI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00415447$ 0.00415447 $ 0.00415447 24 ساعة مرتفع $ 0.00566679$ 0.00566679 $ 0.00566679 عالية طوال الوقت $ 0.00752607$ 0.00752607 $ 0.00752607 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -25.42% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق XAVI by Virtuals (XAVI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: