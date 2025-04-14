سعر Wrapped stASTR (WSTASTR)
سعر Wrapped stASTR (WSTASTR) المباشر لليوم هو USD 0.02600876. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.28K. يتم تحديث سعر WSTASTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped stASTR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped stASTR خلال اليوم هو -4.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.74M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ -0.00136227945879423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ -0.0045639677 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00136227945879423
|-4.97%
|30 يوم
|$ -0.0045639677
|-17.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped stASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-4.97%
+12.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience
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