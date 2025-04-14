احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WSTASTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WSTASTR.

سعر Wrapped stASTR (WSTASTR) المباشر لليوم هو USD 0.02600876 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.28K . يتم تحديث سعر WSTASTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped stASTR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped stASTR خلال اليوم هو -4.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.74M

أداء سعر Wrapped stASTR (WSTASTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ -0.00136227945879423 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ -0.0045639677 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped stASTR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00136227945879423 -4.97% 30 يوم $ -0.0045639677 -17.54% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped stASTR (WSTASTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped stASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02571711$ 0.02571711 $ 0.02571711 24 ساعة مرتفع $ 0.02737104$ 0.02737104 $ 0.02737104 عالية طوال الوقت $ 0.03544925$ 0.03544925 $ 0.03544925 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -4.97% تغير السعر (7 أيام) +12.91%

معلومات سوق Wrapped stASTR (WSTASTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: