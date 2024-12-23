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سعر Wrapped QUIL (QUIL) المباشر لليوم هو USD 0.092606 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.81M . يتم تحديث سعر QUIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped QUIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M - تغيير سعر Wrapped QUIL خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 846.15M

أداء سعر Wrapped QUIL (QUIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped QUIL مقابل USD هو $ -0.00079987115547443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped QUIL مقابل USD هو $ +0.0127859900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped QUIL مقابل USD هو $ -0.0497016402 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped QUIL مقابل USD هو $ -0.3183794673196208 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00079987115547443 -0.85% 30 يوم $ +0.0127859900 +13.81% 60 يوم $ -0.0497016402 -53.67% 90 يوم $ -0.3183794673196208 -77.46%

تحليل سعر Wrapped QUIL (QUIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped QUIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.089815$ 0.089815 $ 0.089815 24 ساعة مرتفع $ 0.094613$ 0.094613 $ 0.094613 عالية طوال الوقت $ 0.451419$ 0.451419 $ 0.451419 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -7.68%

معلومات سوق Wrapped QUIL (QUIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: