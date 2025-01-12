سعر Wrapped QOM (WQOM)
سعر Wrapped QOM (WQOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26M. يتم تحديث سعر WQOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped QOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.85K
- تغيير سعر Wrapped QOM خلال اليوم هو +0.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 123.97T
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.83%
|30 يوم
|$ 0
|-39.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped QOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.83%
-25.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust. QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions.
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