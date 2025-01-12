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سعر Wrapped QOM (WQOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.26M . يتم تحديث سعر WQOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped QOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.85K - تغيير سعر Wrapped QOM خلال اليوم هو +0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 123.97T

أداء سعر Wrapped QOM (WQOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped QOM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.83% 30 يوم $ 0 -39.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped QOM (WQOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped QOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.83% تغير السعر (7 أيام) -25.67%

معلومات سوق Wrapped QOM (WQOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: