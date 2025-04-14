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سعر WallStreetBets DApp (WSB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.11K . يتم تحديث سعر WSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WallStreetBets DApp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WallStreetBets DApp خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر WallStreetBets DApp (WSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.97% 30 يوم $ 0 -1.24% 60 يوم $ 0 +7.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WallStreetBets DApp (WSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WallStreetBets DApp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.224723$ 0.224723 $ 0.224723 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) +3.76%

معلومات سوق WallStreetBets DApp (WSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: