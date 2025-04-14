سعر WallStreetBets DApp (WSB)
سعر WallStreetBets DApp (WSB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.11K. يتم تحديث سعر WSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WallStreetBets DApp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WallStreetBets DApp خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WallStreetBets DApp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.97%
|30 يوم
|$ 0
|-1.24%
|60 يوم
|$ 0
|+7.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WallStreetBets DApp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.97%
+3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors.
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