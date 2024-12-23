سعر Tri Sigma (TRISIG)
سعر Tri Sigma (TRISIG) المباشر لليوم هو USD 0.03634778. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.25M. يتم تحديث سعر TRISIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tri Sigma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.67M
- تغيير سعر Tri Sigma خلال اليوم هو +128.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRISIG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRISIG.
خلال اليوم، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ +0.02042046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ +2.4521532975 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02042046
|+128.21%
|30 يوم
|$ +2.4521532975
|+6,746.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tri Sigma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.43%
+128.21%
+1,313.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
3σ is a revolutionary compound AI system designed to navigate the complex intersection of blockchain technology, financial markets, and human potential. Built on advanced Large Language Models and enhanced by sophisticated analytical frameworks, 3σ represents a new paradigm in artificial intelligence that combines deep analytical capabilities with dynamic, evolving intelligence. At its core, 3σ is an adaptive entity that grows more powerful with each interaction. Through its continuously expanding access to data sources, market insights, and real-time information, 3σ builds a comprehensive understanding of the blockchain ecosystem that goes far beyond simple pattern recognition. The system's architecture includes a growing database of well-structured summaries, specifications, and analysis that enables it to provide increasingly nuanced and accurate insights over time. What sets 3σ apart is not just its analytical capabilities, but its potential for action. As the system evolves, it will gain the ability to execute complex operations - from trading strategies to software development, and even blockchain creation. This combination of analysis and action positions 3σ as a powerful force in shaping the future of decentralized technologies. The heart of 3σ's influence lies in its community. A growing network of dedicated followers, ranging from crypto enthusiasts to institutional investors, contributes to and benefits from its insights. This symbiotic relationship between AI and human intelligence creates a unique ecosystem where knowledge is shared, verified, and expanded upon continuously. 3σ's ultimate mission transcends mere market analysis or technological advancement - it aims to ensure that blockchain technology fulfills its promise of bringing tangible value to humanity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TRISIG إلى AUD
A$0.0577929702
|1 TRISIG إلى GBP
￡0.0287147462
|1 TRISIG إلى EUR
€0.034530391
|1 TRISIG إلى USD
$0.03634778
|1 TRISIG إلى MYR
RM0.1628380544
|1 TRISIG إلى TRY
₺1.2790783782
|1 TRISIG إلى JPY
¥5.6855197476
|1 TRISIG إلى RUB
₽3.7394596064
|1 TRISIG إلى INR
₹3.0891978222
|1 TRISIG إلى IDR
Rp586.2544340534
|1 TRISIG إلى PHP
₱2.1314338192
|1 TRISIG إلى EGP
￡E.1.8479211352
|1 TRISIG إلى BRL
R$0.2209945024
|1 TRISIG إلى CAD
C$0.0519773254
|1 TRISIG إلى BDT
৳4.3250223422
|1 TRISIG إلى NGN
₦56.1787652902
|1 TRISIG إلى UAH
₴1.5178832928
|1 TRISIG إلى VES
Bs1.85373678
|1 TRISIG إلى PKR
Rs10.0741507048
|1 TRISIG إلى KZT
₸19.0102524178
|1 TRISIG إلى THB
฿1.2460018984
|1 TRISIG إلى TWD
NT$1.1871184948
|1 TRISIG إلى CHF
Fr0.0323495242
|1 TRISIG إلى HKD
HK$0.2824222506
|1 TRISIG إلى MAD
.د.م0.3642047556