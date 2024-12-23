احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRISIG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRISIG.

سعر Tri Sigma (TRISIG) المباشر لليوم هو USD 0.03634778 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.25M . يتم تحديث سعر TRISIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tri Sigma الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.67M - تغيير سعر Tri Sigma خلال اليوم هو +128.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Tri Sigma (TRISIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ +0.02042046 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ +2.4521532975 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tri Sigma مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02042046 +128.21% 30 يوم $ +2.4521532975 +6,746.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tri Sigma (TRISIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tri Sigma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01243536$ 0.01243536 $ 0.01243536 24 ساعة مرتفع $ 0.03526813$ 0.03526813 $ 0.03526813 عالية طوال الوقت $ 0.0329625$ 0.0329625 $ 0.0329625 تغير السعر (1 ساعة) +12.43% تغير السعر (1يوم) +128.21% تغير السعر (7 أيام) +1,313.83%

معلومات سوق Tri Sigma (TRISIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: