سعر TOMMY (TOMMY)
سعر TOMMY (TOMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.13K. يتم تحديث سعر TOMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOMMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.22
- تغيير سعر TOMMY خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر TOMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOMMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.44%
|30 يوم
|$ 0
|-21.81%
|60 يوم
|$ 0
|-24.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOMMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-0.44%
-14.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tommy is the most adorable dog on sol. Tommy had a rough beginning. As a child, he lost his parents, who tragically became roadkill. Life hasn't improved much since. Desperate to survive, Tommy ventured into trading meme coins, options, and futures, but quickly discovered his efforts were unsuccessful. The only thing that could bring Tommy joy again is becoming a successful meme. Help Tommy reach his goal by joining the Tommy-Fund!
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