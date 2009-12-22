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سعر Tate Terminal (TATE) المباشر لليوم هو USD 0.00207126 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M . يتم تحديث سعر TATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tate Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tate Terminal خلال اليوم هو +1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Tate Terminal (TATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ +0.0030656449 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ +0.0306468797 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ +0.0018983371299847945 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.30% 30 يوم $ +0.0030656449 +148.01% 60 يوم $ +0.0306468797 +1,479.62% 90 يوم $ +0.0018983371299847945 +1,097.79%

تحليل سعر Tate Terminal (TATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tate Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00185525$ 0.00185525 $ 0.00185525 24 ساعة مرتفع $ 0.00243736$ 0.00243736 $ 0.00243736 عالية طوال الوقت $ 0.03240901$ 0.03240901 $ 0.03240901 تغير السعر (1 ساعة) -3.29% تغير السعر (1يوم) +1.30% تغير السعر (7 أيام) +110.58%

معلومات سوق Tate Terminal (TATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: