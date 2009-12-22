سعر Tate Terminal (TATE)
سعر Tate Terminal (TATE) المباشر لليوم هو USD 0.00207126. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M. يتم تحديث سعر TATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tate Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tate Terminal خلال اليوم هو +1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TATE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TATE.
خلال اليوم، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ +0.0030656449 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ +0.0306468797 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tate Terminal مقابل USD هو $ +0.0018983371299847945 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.30%
|30 يوم
|$ +0.0030656449
|+148.01%
|60 يوم
|$ +0.0306468797
|+1,479.62%
|90 يوم
|$ +0.0018983371299847945
|+1,097.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tate Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.29%
+1.30%
+110.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income. YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest, You’ve heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, And you were able to 10x output OVERNIGHT. That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. You can have a robot make money for you while you SLEEP...
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TATE إلى VND
₫54.5052069
|1 TATE إلى AUD
A$0.0031690278
|1 TATE إلى GBP
￡0.0015120198
|1 TATE إلى EUR
€0.0018019962
|1 TATE إلى USD
$0.00207126
|1 TATE إلى MYR
RM0.0087821424
|1 TATE إلى TRY
₺0.0814212306
|1 TATE إلى JPY
¥0.2960037666
|1 TATE إلى RUB
₽0.164250918
|1 TATE إلى INR
₹0.1778590962
|1 TATE إلى IDR
Rp33.9550765344
|1 TATE إلى KRW
₩2.8142002494
|1 TATE إلى PHP
₱0.115162056
|1 TATE إلى EGP
￡E.0.1028587716
|1 TATE إلى BRL
R$0.0116611938
|1 TATE إلى CAD
C$0.0028169136
|1 TATE إلى BDT
৳0.2529836964
|1 TATE إلى NGN
₦3.261820248
|1 TATE إلى UAH
₴0.0858123018
|1 TATE إلى VES
Bs0.20091222
|1 TATE إلى PKR
Rs0.58409532
|1 TATE إلى KZT
₸1.056756852
|1 TATE إلى THB
฿0.0673988004
|1 TATE إلى TWD
NT$0.0619099614
|1 TATE إلى AED
د.إ0.0076015242
|1 TATE إلى CHF
Fr0.0016777206
|1 TATE إلى HKD
HK$0.0162386784
|1 TATE إلى MAD
.د.م0.0190348794
|1 TATE إلى MXN
$0.0397474794