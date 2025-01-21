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سعر SYLVI AGENT (SYLVIAI) المباشر لليوم هو USD 0.00199341 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M . يتم تحديث سعر SYLVIAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SYLVI AGENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 983.15K - تغيير سعر SYLVI AGENT خلال اليوم هو +38.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر SYLVI AGENT (SYLVIAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ +0.00055223 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00055223 +38.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SYLVI AGENT (SYLVIAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SYLVI AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00133415$ 0.00133415 $ 0.00133415 24 ساعة مرتفع $ 0.0022134$ 0.0022134 $ 0.0022134 عالية طوال الوقت $ 0.0022134$ 0.0022134 $ 0.0022134 تغير السعر (1 ساعة) -7.16% تغير السعر (1يوم) +38.32% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SYLVI AGENT (SYLVIAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: