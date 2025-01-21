سعر SYLVI AGENT (SYLVIAI)
سعر SYLVI AGENT (SYLVIAI) المباشر لليوم هو USD 0.00199341. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M. يتم تحديث سعر SYLVIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SYLVI AGENT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 983.15K
- تغيير سعر SYLVI AGENT خلال اليوم هو +38.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ +0.00055223 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SYLVI AGENT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00055223
|+38.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SYLVI AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.16%
+38.32%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
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