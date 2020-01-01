توكنوميكس SYLVI AGENT (SYLVIAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SYLVI AGENT (SYLVIAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SYLVI AGENT (SYLVIAI) Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds. الموقع الرسمي: https://www.sylvi.tech/ اشتر SYLVIAI الآن!

توكنوميكس SYLVI AGENT (SYLVIAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SYLVI AGENT (SYLVIAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.26K $ 63.26K $ 63.26K إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.26K $ 63.26K $ 63.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00406367 $ 0.00406367 $ 0.00406367 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SYLVI AGENT (SYLVIAI)

توكنوميكس SYLVI AGENT (SYLVIAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SYLVI AGENT (SYLVIAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SYLVIAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SYLVIAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SYLVIAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SYLVIAI!

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