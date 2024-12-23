سعر suwi (SUWI)
سعر suwi (SUWI) المباشر لليوم هو USD 0.00157682. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57M. يتم تحديث سعر SUWI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق suwi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.39K
- تغيير سعر suwi خلال اليوم هو +28.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر suwi مقابل USD هو $ +0.00035094 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر suwi مقابل USD هو $ -0.0014777228 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر suwi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر suwi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00035094
|+28.63%
|30 يوم
|$ -0.0014777228
|-93.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر suwi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.62%
+28.63%
-61.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!
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