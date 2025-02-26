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سعر StakeLayer (STAKELAYER) المباشر لليوم هو USD 0.00006323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.17K . يتم تحديث سعر STAKELAYER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeLayer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.42 - تغيير سعر StakeLayer خلال اليوم هو +5.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 984.06M

أداء سعر StakeLayer (STAKELAYER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ -0.0000574332 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ -0.0000606692 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ -0.0016455379994775647 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.45% 30 يوم $ -0.0000574332 -90.83% 60 يوم $ -0.0000606692 -95.95% 90 يوم $ -0.0016455379994775647 -96.29%

تحليل سعر StakeLayer (STAKELAYER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005887$ 0.00005887 $ 0.00005887 24 ساعة مرتفع $ 0.00006323$ 0.00006323 $ 0.00006323 عالية طوال الوقت $ 0.01489462$ 0.01489462 $ 0.01489462 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +5.45% تغير السعر (7 أيام) -17.87%

معلومات سوق StakeLayer (STAKELAYER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: