سعر StakeLayer (STAKELAYER)
سعر StakeLayer (STAKELAYER) المباشر لليوم هو USD 0.00006323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.17K. يتم تحديث سعر STAKELAYER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeLayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.42
- تغيير سعر StakeLayer خلال اليوم هو +5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.06M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STAKELAYER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STAKELAYER.
خلال اليوم، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ -0.0000574332 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ -0.0000606692 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeLayer مقابل USD هو $ -0.0016455379994775647 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.45%
|30 يوم
|$ -0.0000574332
|-90.83%
|60 يوم
|$ -0.0000606692
|-95.95%
|90 يوم
|$ -0.0016455379994775647
|-96.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+5.45%
-17.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STAKELAYER إلى AUD
A$0.0000999034
|1 STAKELAYER إلى GBP
￡0.0000499517
|1 STAKELAYER إلى EUR
€0.0000600685
|1 STAKELAYER إلى USD
$0.00006323
|1 STAKELAYER إلى MYR
RM0.0002794766
|1 STAKELAYER إلى TRY
₺0.0023034689
|1 STAKELAYER إلى JPY
¥0.0094522527
|1 STAKELAYER إلى RUB
₽0.0054573813
|1 STAKELAYER إلى INR
₹0.0055079653
|1 STAKELAYER إلى IDR
Rp1.0365572112
|1 STAKELAYER إلى PHP
₱0.0036603847
|1 STAKELAYER إلى EGP
￡E.0.0031981734
|1 STAKELAYER إلى BRL
R$0.0003648371
|1 STAKELAYER إلى CAD
C$0.0000904189
|1 STAKELAYER إلى BDT
৳0.0076628437
|1 STAKELAYER إلى NGN
₦0.0947975775
|1 STAKELAYER إلى UAH
₴0.0026297357
|1 STAKELAYER إلى VES
Bs0.00398349
|1 STAKELAYER إلى PKR
Rs0.0176373762
|1 STAKELAYER إلى KZT
₸0.0314575573
|1 STAKELAYER إلى THB
฿0.002130851
|1 STAKELAYER إلى TWD
NT$0.002073944
|1 STAKELAYER إلى CHF
Fr0.0000562747
|1 STAKELAYER إلى HKD
HK$0.0004912971
|1 STAKELAYER إلى MAD
.د.م0.0006253447