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سعر Simmi Token (SIMMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.53M . يتم تحديث سعر SIMMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simmi Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 976.96K - تغيير سعر Simmi Token خلال اليوم هو -16.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 101.84B

أداء سعر Simmi Token (SIMMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simmi Token (SIMMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simmi Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.55% تغير السعر (1يوم) -16.79% تغير السعر (7 أيام) -45.84%

معلومات سوق Simmi Token (SIMMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: