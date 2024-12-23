سعر Simmi Token (SIMMI)
سعر Simmi Token (SIMMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.53M. يتم تحديث سعر SIMMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simmi Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 976.96K
- تغيير سعر Simmi Token خلال اليوم هو -16.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 101.84B
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خلال اليوم، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simmi Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simmi Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.55%
-16.79%
-45.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop
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