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سعر Shroomy (SHROOMY) المباشر لليوم هو USD 0.00067632 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 627.42K . يتم تحديث سعر SHROOMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shroomy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.68K - تغيير سعر Shroomy خلال اليوم هو +43.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 927.91M

أداء سعر Shroomy (SHROOMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ +0.0002035 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002035 +43.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shroomy (SHROOMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shroomy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00038938$ 0.00038938 $ 0.00038938 24 ساعة مرتفع $ 0.00068172$ 0.00068172 $ 0.00068172 عالية طوال الوقت $ 0.00068172$ 0.00068172 $ 0.00068172 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) +43.04% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Shroomy (SHROOMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: