سعر Shroomy (SHROOMY)
سعر Shroomy (SHROOMY) المباشر لليوم هو USD 0.00067632. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 627.42K. يتم تحديث سعر SHROOMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shroomy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.68K
- تغيير سعر Shroomy خلال اليوم هو +43.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.91M
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خلال اليوم، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ +0.0002035 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shroomy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002035
|+43.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shroomy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
+43.04%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.
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€0.000642504
|1 SHROOMY إلى USD
$0.00067632
|1 SHROOMY إلى MYR
RM0.0029690448
|1 SHROOMY إلى TRY
₺0.0241919664
|1 SHROOMY إلى JPY
¥0.1049851536
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₽0.06627936
|1 SHROOMY إلى INR
₹0.0585422592
|1 SHROOMY إلى IDR
Rp10.9083855696
|1 SHROOMY إلى PHP
₱0.0395173776
|1 SHROOMY إلى EGP
￡E.0.0339647904
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R$0.003956472
|1 SHROOMY إلى CAD
C$0.0009671376
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৳0.082105248
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₦1.0501829328
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