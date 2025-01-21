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سعر SEAMANIA (SEAMANIA) المباشر لليوم هو USD 0.02598322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.98M . يتم تحديث سعر SEAMANIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SEAMANIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 887.48K - تغيير سعر SEAMANIA خلال اليوم هو +15.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر SEAMANIA (SEAMANIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SEAMANIA مقابل USD هو $ +0.00353356 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SEAMANIA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SEAMANIA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SEAMANIA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00353356 +15.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SEAMANIA (SEAMANIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SEAMANIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01978827$ 0.01978827 $ 0.01978827 24 ساعة مرتفع $ 0.0275625$ 0.0275625 $ 0.0275625 عالية طوال الوقت $ 0.0275625$ 0.0275625 $ 0.0275625 تغير السعر (1 ساعة) +5.43% تغير السعر (1يوم) +15.74% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SEAMANIA (SEAMANIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: