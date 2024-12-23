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سعر Scrat (SCRAT) المباشر لليوم هو USD 0.00149872 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.86K . يتم تحديث سعر SCRAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scrat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.06 - تغيير سعر Scrat خلال اليوم هو +1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.99M

أداء سعر Scrat (SCRAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ -0.0005430848 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ -0.0001215568 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ +0.0002477977338471238 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.69% 30 يوم $ -0.0005430848 -36.23% 60 يوم $ -0.0001215568 -8.11% 90 يوم $ +0.0002477977338471238 +19.81%

تحليل سعر Scrat (SCRAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scrat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00141972$ 0.00141972 $ 0.00141972 24 ساعة مرتفع $ 0.00151254$ 0.00151254 $ 0.00151254 عالية طوال الوقت $ 0.771105$ 0.771105 $ 0.771105 تغير السعر (1 ساعة) +3.56% تغير السعر (1يوم) +1.69% تغير السعر (7 أيام) -16.10%

معلومات سوق Scrat (SCRAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: