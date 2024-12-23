سعر Scrat (SCRAT)
سعر Scrat (SCRAT) المباشر لليوم هو USD 0.00149872. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.86K. يتم تحديث سعر SCRAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scrat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.06
- تغيير سعر Scrat خلال اليوم هو +1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.99M
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خلال اليوم، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ -0.0005430848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ -0.0001215568 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scrat مقابل USD هو $ +0.0002477977338471238 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.69%
|30 يوم
|$ -0.0005430848
|-36.23%
|60 يوم
|$ -0.0001215568
|-8.11%
|90 يوم
|$ +0.0002477977338471238
|+19.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scrat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.56%
+1.69%
-16.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.
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